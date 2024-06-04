شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من "إكليريكية الكرسى الأورشليمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الكرسى الأورشليمى الإكليريكية بالكويت، حفل تخرج الدفعة الأولى للكلية، بحضور الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والكويت والشرق الأدنى وعميد الكلية، وقد بلغ عدد الخريجين 92 خريجًا وخريجةً.

وألقى كلمة شرح فيها فكرة إنشاء الكلية ومراحلها إلى افتتاحها، كما شرح طرق الدراسة بها، وهنأ الدارسين بالتخرج، كما تقدم نيافته بالشكر للأستاذة المحاضرين، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثانى، وإدارة الكلية متمثلة فى الأب الراهب القمص أبادير الأنبا بيشوى.

وعرض ريبوتاج (تقرير) مصوراً عن نشأة الكلية الإكليريكية بداية من مدرسة الإسكندرية إلى وقتنا الحاضر، كما تناول الريبورتاج نشأت كلية الكرسى الأورشليمى بشكل خاص، وكذلك عُرِض ريبوتاج آخر تحدث فيه الخريجون عن دوافعهم للالتحاق بالكلية وحياتهم الدراسية فى أثناء فترة الدراسة ومشاعرهم كخريجين.

وألقى الأب الراهب القمص أبادير الأنبا بيشوى كلمة شرح فيها عدد الدراسين بالكلية من داخل الكويت وخارجها، وعددهم 322 دارسًا، كما هنأ الدفعة على مجهودها، وكذلك ألقى ممثل الدفعة المُخرجة كلمة الخريجين.

وعُرض أوبريت "ليكن نور" عن الدراسة فى الكلية، والمعنى الحقيقى للدراسات اللاهوتية والعقائدية، واختلافها عن دارسة العلوم الأخرى وكيفية استخدامها للبناء الروحى والفكرى للإيمان المستقيم.

ووزع نيافة الأنبا أنطونيوس في ختام الحفل الشهادات للخريجين، والتقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من الآباء الكهنة، وأعداد كبيرة من الشعب القبطى بالكويت.