شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يشارك في ندوة "اعتماد المستحضرات الصيدلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم في الندوة التعريفية، التي عقدتها الهيئة، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ومنظمة الصحة العالمية، والتي جاءت تحت عنوان «كيفية اعتماد المستحضرات الصيدلية من قبل منظمة الصحة العالمية، وما يوفره البرنامج من مزايا اقتصادية وتسويقية؛ تفتح الآفاق التصديرية أمام المستحضرات المصرية الصيدلية المعتمدة، وكيفية التسجيل كمورد ضمن قوائم الموردين لمناقصات منظمة الصحة العالمية».

وتم خلال الندوة مناقشة أهمية تأهيل وتشجيع الشركات المصرية، المتخصصة في صناعة الدواء، والإمدادات والأجهزة الطبية، على التقدم لاعتماد المستحضرات الصيدلية المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، كما تم التعريف ببرنامج اعتماد للمستحضرات الصيدلية من قبل منظمة الصحة العالمية وكيفية التقدم له.



كما ناقشت الندوة السياسة التي تتبعها منظمة الصحة العالمية لضمان جودة شراء الأدوية الأساسية، وغيرها من المنتجات الصيدلية، وكيفية التسجيل ضمن الموردين المعتمدين بمناقصات منظمة الصحة العالمية، ومناقشة أثر اعتماد المستحضرات الصيدلية من قبل منظمة الصحة العالمية على المصنعين المصريين.

جدير بالذكر أن برنامج WHO Prequalification يتيح قبول المستحضرات الصيدلية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لدى العديد من البلدان كذا يسهل التجارة الدولية ويوسع الوصول إلى الأسواق العالمية.

يأتي ذلك طبقا لأهداف القيادة السياسية والرؤية المصرية 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الصيدلي بتحويل مصر لمركز إنتاج دوائي في الشرق الأوسط والمنطقة الإفريقية، خاصة وأن مصر تهتم بتعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات الصيدلية مضمونة الجودة، وتعتبر الإنتاج المحلي استراتيجية كبرى لتحسين إمكانية الحصول على المنتجات الصيدلية الجيدة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز أمنها الصحي، وبلوغ الأهداف المتصلة بالصحة والأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا لأهداف التنمية المستدامة.