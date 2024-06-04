محافظ القاهرة: تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحال استعدادا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة إستمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق، صرح الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري اليوم بأن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 9 أطنان لحوم حمراء ، ومفروم،وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،وطن ونصف الطن لحوم بيضاء غير صالحة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وتحرير 71 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .