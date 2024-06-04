السياحة: تسيير 44 رحلة طيران إلى جدة والمدينة المنورة حتى اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكدت وزارة السياحة والآثار أنه تم تسيير 44 رحلة طيران إلى جدة والمدينة المنورة، حتى اليوم الثلاثاء، تحمل 4127 حاجا، ضمن رحلات الطيران للحج السياحي لموسم حج 1445هــ والتي انطلقت أولى رحلاتها الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى 11 يونيو الجاري، على أن تكون آخر رحلة حج سياحي بري يوم الخميس المقبل.

ومن جانبها، قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، إن هناك لجانا من مفتشي الإدارة المركزية متواجدة على مدار الساعة بالمطارات المصرية المختلفة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة أخرى متواجدة حاليًا خلال فترة الحج بمطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، كما تم استحداث هذا الموسم لجنة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك بهدف استقبال وتوديع حجاج السياحة وتقديم الدعم اللازم لهم وحل أي عقبات قد تواجههم وتسهيل إجراءات وصولهم وإقامتهم في الأراضي المقدسة وبما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

وأشارت إلى أنه في ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تحرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة المصريين لتقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة وراحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأوضحت أن أعداد حجاج السياحة الذين غادروا البلاد حتى اليوم الثلاثاء، إلى الأراضي المقدسة سواء طيران أو بري بلغت 8602 حاج، وتم الاطمئنان على وصولهم وتسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة من قبل لجان الوزارة المتواجدة حالياً بالأراضي المقدسة.

وبدأت لجان الوزارة للإشراف على برامج الحج السياحي، السفر للأراضي المقدسة يوم الخميس الماضي، وتواصل باقي اللجان السفر خلال الأسبوع الجاري.