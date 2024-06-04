ولِد رجلا ومات شهيدًا.. نهر النيل يخطف حلم "طفل الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد 5 أيام من البحث، انتشلت فرق الإنقاذ النهري جثة طفل غريق بالصف.

مأمور مركز الصف بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق بنهر النيل بمنطقة الجزيرة.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.

وكُللت جهود البحث والتمشيط لمجرى النيل بانتشال جثة الطفل باسم فؤاد وإيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية وأعاد أصدقاؤه صورة له يعود تاريخها إلى عام 2020 يظهر فيها وسط أحد المصانع.

"باسم" طفل وُلِد رجلا، استغل إجازة الدراسة في بيع مستحضرات التجميل لعمال المصانع، يخرج من منزله كل صباح يحمل حقيبته على ظهره سعيًا لرزق حلال يساعد به أسرته.