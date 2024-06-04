إنقاذ أسرة من الموت داخل شقة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حالت سرعة وصول الحماية المدنية دون وقوع إصابات بين قاطني شقة بالحوامدية اندلعت فيها النيران.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بقريه أم خنان.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري.
تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأخير لقعار مكون من 5 طوابق مساكن سوق الخميس بجوار المدبح.
أخمد رجال الإطفاء مصدر النيران بعد إخلاء الشقة من السكان، ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.