"هتك عرضها بالطريق العام".. قرار من القضاء في اتهام عامل بالتعدي على فتاة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بخطف وهتك عرض فتاة في منطقة البساتين، إلى جلسة 7 يوليو المقبل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة خطف وهتك عرض فتاة بمنطقة البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6341 لسنة 2023 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 599 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم "عمر.ح"، خطف وهتك عرض فتاة بملامسه جسدها، أثناء سيرها بالطريق العام بالمنطقة، وجرى القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.