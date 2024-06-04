واقعة فتاة التجمع.."أوبر" تضع سائقها في مأزق: أغلقنا حسابه بسبب شكاوى التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" في واقعة "فتاة التجمع" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة لم يبدأ إشعار الرحلة -كأنه لم يلتقِ عليها- كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف الممثل أمام جهات التحقيق، أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.

من جانبها، قالت شركة أوبر إنها اتخذت قرارا بإيقاف حساب السائق المتهم بمحاولة خطف والشروع في اغتصاب المجني عليه، مؤكدة "نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق.

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة "سائق أوبر" إلى محكمة الجنايات العاجلة في القضية رقم ٢٧٧٦ لسنة ٢٠٢٤، جنايات ثان مدينة والمعروفة إعلاميًا "فتاة التجمع".