السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بخطف وسرقة عامل في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات لـ 4 متهمين بخطف وسرقة عامل في منطقة حلوان.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة خطف وسرقة بمنطقة حلوان.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 21171 لسنة 2023 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 2326 لسنة 2023 كلي حلوان، أن المتهمين "محمد.م"، "ناجي.ر"، و"أيمن.م"، و"محمد.أ"، بخطف عامل وسرقه سيارته والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، تحت تهديد السلاح في منطقة حلوان.

على الفور تم القبض على المتهمين بمواجهتهم أقر بارتكابهم الواقعة.