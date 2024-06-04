شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 نقلة مخلفات من مناطق أسفل الطريق الدائرى نطاق حى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، رفع 20 نقلة مخلفات ورتش، خلال حملة مساء اليوم، من مناطق أسفل الطريق الدائري وأنفاق المنشية والكرتون بحي الهرم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" مواصلة حملاتها اليومية الموسعة لرفع المخلفات، وذلك في إطار خطة عمل يومية لتحسين مستوى النظافة.

وأشارت المحافظة إلى مواصلة رصد حالة النظافة يوميًا وتوجيه حملات لرفع أي تراكمات أو مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها، مؤكدة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري حيالها.

يُذكر أن محافظة الجيزة، رفعت مؤخرًا 2100 طن من المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء والطرق فى حدائق الأهرام، وذلك من خلال 468 نقلة بمعدات وفرق هيئة النظافة.



