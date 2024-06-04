شكرا لقرائتكم خبر عن لجين الأولى على الجيزة بالشهادة الإعدادية: فرحت بابا وماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت لجين أسامة السيد، الطالبة بإدارة الدقي التعليمية، عن سعادتها، كونها من أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحصولها على الدرجات النهائية بالامتحانات بمجموع درجات 280 درجة.

وقالت لجين إنها لم تتمالك نفسها من السعادة عندما وجدت اسمها في كشوف الأوائل، مؤكدة أنها كانت تتوقع ذلك بعد حصولها على الدرجات النهائية بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وكانت على ثقة أن الله لن يضيع تعبها وجهدها في الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت خلال حديثها لـ"الخليج 365"، أن سر نجاحها يعود لأسرتها التي دائمًا ما كانت تدعمها وتشجعها على المذاكرة والاهتمام بدروسها دون ضغط وتوفر لها كل ما تحتاجه حتى تحقق التفوق والنجاح وتحصل على أعلى الدرجات بالسنة الدراسية.

وأشارت إلى أنها منذ التحاقها بالصف الثالث الإعدادي شعرت بمسؤولية كبيرة، وكان لديها دافعًا قويًا للنجاح بتفوق، إذ كانت تنظم وقتها، وتذاكر دروسهًا أولًا بأول، وبجانب ذلك تواظب على صلاتها وتهتم بحفظ القرآن الكريم، مؤكدة: "سعادتي إني قدرت أفرح بابا وماما، ونفسي أكون دكتورة".

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى) بنسبة نجاح 87.05%.

وجاء إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبًا وطالبة، حصل 721 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية فى الامتحانات.