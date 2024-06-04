شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تستخرج 4 مواطنين أحياء من أسفل عقار الدقهلية المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية أعمالها في رفع أنقاض العقار المنهار في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث نجحت الجهود في استخراج 4 مصابين أحياء، و5 جثامين لضحايا من أسفل العقار، وتم نقل المصابين للمستشفي والضحايا للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق وصادر بحقه قرار إزالة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وقوات الحماية المدنية، والإنقاذ البري، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق صادر بحقه قرار إزالة، وتم إخلاء عدد من الطوابق، وأثناء عملية إخلاء من أسره مقيمة بالطابق الارضي انهار العقار عليهم.

ونجحت جهود الحماية المدنية، فى استخراج 9 أشخاص من أسفل الأنقاض بينهم 4 احياء و5 جثامين ، حيث تم انتشال جثامين كل من: يحيي محمد السعيد، 15 عاما، احمد محمد محمود ابوهلال 35 عاما، ربيع ابراهيم علي الشرقاوي، ورشا محمد ، وسحر احمد.

فيما تمكنت الحماية المدنية من استخراج 4 مصابين من اسفل الانقاض وهم : سما محمد يحيي السيد، 11 عاما، مصابه كسر بالعظام واشبتاه بشروخ متنوعه، مي محمد العزب منصور، 32 عاما، عبده الوهيدي عبده الغندور 73 عاما، احمد عبده الوهيدي، 30 عاما وتم نقل المصابين لمستشفي دقادوس والتي قامت بتحويلهم الي مستشفي الطوارئ بالمنصورة، ومازالت جهود قوات الحماية المدنية مستمره في رفع الانقاض حتي الان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



اثار انهيار العقار



استمرار اعمال رفع الانقاد



اعمال الاخلاء للعقار المنهار



الانقاذ البري



الحماية المدنية



جهود الحماية المدنية