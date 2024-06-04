شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتعاقد على 470 ألف طن قمح مستورد لتعزيز المخزون الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 470 ألف طن قمح روماني وفرنسي وأوكراني وبلغاري و يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية حيث تتضمن الكمية 180 ألف طن قمح روماني، و120 ألف طن قمخ فرنسي و 120 ألف طن قمح أوكراني و 50 ألف طن قمح بلغاري .



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت انتظام أكثر من 30 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية فى صرف الخبز المدعم للمواطنين وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف إلى 20 قرشاً بدلا من 5 قروش وانه يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 275 مليون رغيف يومياً بلدى مدعم لما يقرب من 71 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز المدعم

كما تدرس وزارة التموين الداخلية طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخبز لكل الفئات، مع استمرار صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف.