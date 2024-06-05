شكرا لقرائتكم خبر عن للحاصلين على الشهادة الإعدادية.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية، أحد أهم المدارس البديلة للثانوى العام، تقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة حول مميزات الدراسة والالتحاق بمدرسة الضبعة:

- فتح باب القبول للالتحاق بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية خلال الأيام المقبلة.

- تعد مدرسة الضبعة لتكنولوجيا للطاقة النووية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتتسم بعديد من المميزات التى تجعلها الطلاب يتنافسون فى الالتحاق بها حيث تقبل سنويا 75 طالبا.

- تبدأ مدرسة الضبعة النووية فتح باب القبول، للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، على أن يتم قبول طلبات الالتحاق ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

- شروط الالتحاق بالمدرسة النووية بالضبعة:

أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية هذا العام.

أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

- مجموع الطالب لا يقل عن 260 درجة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية وألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة.

وألا تقل درجات المواد العلمية الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

-بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية من محافظة مطروح وأن يجتاز الطالب الاختبارات الإلكترونية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى كشف الهيئة.

- يعقد امتحان القبول إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

- تشمل شروط الالتحاق، أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات العلمية والطبية وكشف الهيئة، لاختيار 75 طالبا فقط من المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

- الفئة: مدرسة ثانوية فنية (بنين فقط).

- مؤهل المدرسة: دبلوم فني صناعي نظام خمس سنوات.

- مدة الدراسة بالمدرسة: 5 سنوات.



-مكان المدرسة: مدينة الضبعة (تقع بعد مدينة العلمين) بمحافظة مطروح، وهي مقامة جنوبي الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح، في الجهة الغربية المقابلة لأرض المحطات النووية بالضبعة.

- نظام الإقامة: الإقامة داخلية حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم، وصالة مذاكرة، وصالة رياضية، ويُسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والعودة للمدرسة يوم السبت.



مميزات التخرج من المدرسة:

خريج المدرسة أمامه أكثر من فرصة ، هي الالتحاق للعمل كفني بالمفاعل النووي المصري السلمي، أو استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية الجاري إنشاءها إذا حقق المجموع المطلوب لذلك، والكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات، إضافة إلى الالتحاق بإحدى البعثات المتوقع إيفادها لإحدى الدول للمساهمة في بناء المفاعل النووي السلمي، ثم العودة بإذن الله للعمل بالمفاعل النووي المصري.

- آلية التقدم للقبول بالمدرسة:

١- التقديم عن طريق رابط إلكتروني لملء طلب التقديم لمدة أسبوعين.

٢- بعد ملء طلب التقديم الإلكتروني تتم طباعته، والتوقيع عليه من ولي الأمر، ثم يتم اعتماده من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وختمه بشعار الجمهورية.

٣- يتم دفع مبلغ 100 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بغرض التقدم لاختبار القبول بمدرسة الضبعة النووية.

٤- يتم تسليم الطلب والمستندات المطلوبة لإدارة التعليم الفني بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

٥- يتم عقد اختبار إلكتروني بعدها للطلاب المستوفين للشروط بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

٦- يتم ترتيب الطلاب تنازليًا وفقًا لنتائج الاختبار الإلكتروني، واختيار العدد المطلوب لدخول المرحلة الثانية من الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة.

-المستندات المطلوبة هي ملف يشتمل على:

- استمارة التقديم الإلكتروني للمدرسة.

- مستخرج رسمي لبيان نجاح ودرجات الشهادة الإعدادية لنفس سنة التقديم.

- صورة شهادة ميلاد رقم قومي للطالب.

- 2 صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

- إيصال سداد مبلغ 100 جنيه لحساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

- بعد تقديم ملف الأوراق المطلوبة للجنة قبول الأوراق بمديرية التعليم بمحافظة الطالب يتم إعلان كشوف أسماء الطلاب المستوفين للشروط بعد حوالي أسبوعين من انتهاء موعد قبول الأوراق.

- تضم المدرسة 3 أقسام: كهرباء، ميكانيكا، وإلكترونيات، الدراسة عامة بالصف الأول، ويبدأ التخصص من الصف الثاني حيث يختار الطالب التخصص الذي يرغبه.

- يدرس الطلاب مواد دراسية تتضمن مواد الدراسة للتعليم الفني إضافة لمواد تتعلق بالطاقة النووية.

- يدرس الطالب في الصف الأول مواد ثقافية: (لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة روسية، تربية دينية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، تربية وطنية، دراسات اجتماعية)، ومواد فنية (تكنولوجيا عامة كهرباء، تكنولوجيا عامة ميكانيكا، تكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فني، الأمان الصناعي، حاسب آلي، تكنولوجيا طاقة نووية )، ثلاث ورش عملية (ورشة كهرباء، ورشة ميكانيكا، ورشة إلكترونيات).