شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات تكنولوجية تقبل 80% من طلاب الشهادات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت وزارة التعليم العالى استراتيجية وخطة لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى تزامنا مع تنفيذ مشروعات عملاقة تقوم بها الدولة المصرية، حيث عملت الوزارة على استحداث تخصصات كثيرة لخدمة سوق العمل المحلى والدولى لتوفير فنيين على أعلى مستوى، ومنها استحداث مسار تعليمى جديد وهو الجامعات التكنولوجية، اذا عملت الوزارة تعقد شراكات مع مجتمع الصناعة للوقوف على احتياجاتهم ومواصفات الخريجين حتى يتمكن الطلاب من الحصول على فرص عمل بمجرد التخرج، ويتم دراسة احتياجات سوق العمل محليا وإقليما وفق قواعد البيانات التى تضمن وجود اتجاهات واضحة فى احتياجات سوق العمل والعمل على إيجاد برامج دراسية تواكب هذه المتطلبات.



ويوجد فى مصر 10 جامعات تكنولوجية الـ 10 تضم أكثر من 22 ألف طالب من مختلف التخصصات وذلك وفق اخر الاحصائيات ، كما تضم الجامعات تخصصات فنية فريدة وتقبل 80 % من الطاقة الاستيعابية من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية فضلا عن وجود بعض التخصصات التى تتطلب خريجى علمى علوم مثل البرامج المتعلقة بتكنولوجيا الطب وبرامج الحاسبات التى تقبل طلاب علمى رياضة.



وتضم الجامعات التكنولوجية عددا من الكليات والبرامج الدراسية التى تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى متعلقة بتكنولوجيا التصنيع الغذائى والعلوم الطبية والحاسبات لتخدم مشروعات الدولة فى الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية.