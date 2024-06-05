شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقي عدداً من وفود وشركات أجنبية وهيئات مشاركة بالمعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، وعدد من قيادات الهيئة، مساحة العرض الخاصة بالهيئة (booth)، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث Africa Health Excon.

وخلال جولته بالمعرض، التقى رئيس الهيئة بالدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأيضاً العديد من الوفود الأجنبية المشاركة، ومنهم رئيس الجهة المناظرة بدولة جزر القمر، وممثلين عن الشركات الأجنبية المتواجدين بالمعرض؛ حيث اجتمع رئيس الهيئة بالعديد من ممثلي الشركات واستمع لتطلعاتهم الاستثمارية بسوق الدواء المصري، وأكد لهم حرص هيئة الدواء المصرية على تدفق استثماراتهم بسوق الدواء المصري، وأنها تعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الدوائي.

وتتواجد الهيئة من خلال مساحة عرض خاصة بها؛ وذلك لاستعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة.

يتواجد ممثلو الهيئة على مدار الثلاثة أيام لانعقاد المعرض والمؤتمر، ويأتي ذلك في ضوء مشاركة الهيئة كداعم وشريك أساسي للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني Africa Health Excon، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 3-6 يونيو 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة.