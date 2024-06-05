شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح أرض مصر بشمالى ألمانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية شمالي ألمانيا بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، حيث صلى نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، القداس الإلهي بالدير ذاته، أعقبه رحلة نهرية بسفينة.

وشارك فيها إلى جانب نيافته، الراهب القمص مكاريوس الأنبا بيشوي والقس ماركوس سليمان وتاماڤ أكساني المشرفة على دير الشهيد مار جرجس للراهبات وتاسوني دميانة طالبة الرهبنة وعدد من الشمامسة والخدام والخادمات والشعب، وسارت بهم السفينة عبر أحد الأنهار القريبة من الدير حيث رنموا العديد من الترانيم باللغة الألمانية والقبطية والعربية فرحًا بزيارة العائلة المقدسة أرض مصر.

وفي سياق الاحتفال بالعيد بعث السفير الدكتور خالد جلال سفير مصر بألمانيا ببرقية تهنئة إلى نيافة الأنبا دميان هذا نصها: "أرسل تحياتي إلى المجتمع القبطي بمناسبة "اليوم القبطي العالميGlobal coptic Day". فمنذ قرون من الزمان، كانت الكنيسة القبطية جزءً لا يتجزأ من المجتمع الإيماني. بما أنه منذ يوم 1 يونيو 2019 أصبح الأول من يونيو هو اليوم القبطى العالمي، فإنني آمل أن يوفر هذا اليوم إحساسًا متجددًا بالهدف لملايين من المسيحيين الأقباط في الشرق الأوسط وحول العالم. ففي وقت سابق من هذا العام، تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في القاهرة. فتحت أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط أبوابها للباحثين عن محبة الله ورحمته. ولكن بما أننا نحتفل بهذا الحدث الهام وبأعضاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإننا نكرم أيضًا أولئك الذين فقدوا بسبب الاضطهاد الديني والعنف. ستدافع إدارتي دائمًا عن الحريات الدينية وستعمل على ضمان أن يكون الناس من جميع الأديان أحرارًا في العيش والعبادة وفقًا لضميرهم ومعتقداتهم. فأتمني لجميع الملايين من المسيحيين الأقباط الأرثوذكس احتفالًا جميلًا ومليئًا بالسعادة والفرح. وليبارككم الرب.