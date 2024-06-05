"الخارجية": مصر عبرت عن تقديرها للطرح الأمريكي من أجل وقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن التحركات المصرية المكثفة على المستوى الدولي تستهدف شرح الموقف العربي بشكل متكامل لضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن جميع الزيارات التي تقوم بها مصر على المستوى الخارجي، تستهدف شرح الموقف العربي ووضع الخطوط الحمراء وضرورة العمل على وقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بإدخال المساعدات وضرورة فتح المعابر التي تؤدي الى إدخال المساعدات.

وأكد أن مصر عبرت عن تقديرها للطرح الأمريكي من أجل وقف إطلاق النار باعتباره يتضمن عناصر جيدة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الهدنة المطلوبة ومنع إراقة الدماء.

وأوضح أن مصر تتعامل مع ملف المساعدات الإنسانية على عدة محاور منها اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن مصر تتعامل بمرونة في إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم وهناك 950 شاحنة دخلت قطاع غزة على مدار الأسبوع الماضي.