التنمية المحلية: المشروعات القومية تهدف لتحقيق رفاهية المواطنين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، إن المشروعات القومية تهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين والوزارة تعمل على تحقيق الرفاهية للمواطنين، من خلال توصيل المشروعات إلى الأسر في الأقاليم، وتوفير فرص اقتصادية وحرفية.

وأضاف "الهلباوي"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، مساء الثلاثاء، أنه كان هناك فقر شديد في البنية التحتية في مدن الصعيد بنسبة 50% من تكلفة المشروعات يتم إنفاقها على المياه والصرف الصحي، في الفترة ما بين 2015 إلى 2018، إذ شرعت الدولة في الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتدشين مناطق صناعية لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وأوضح أنه تم إنشاء 6 مناطق صناعية متكاملة في الصعيد تلبي احتياجات الصناعيين، حيث تتوفر بها المعدات والورش اللازمة، وهي مصاحبة لمناطق حرفية، لافتًا إلى أن 48 % من الميزانية كانت مخصصة لمشروعات البنية الأساسية.

وأشار إلى أنه يتم ربط المناطق الصناعية بالمناطق الحرفية من أجل تصنيع المواد الخام والاستفادة منها محليا أو تصديرها.

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