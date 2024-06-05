جريمتا قتل في المرج خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة جثتي قتيلين في حادثين منفصلين دارت أحداث كل منهما بشوارع حي المرج.

مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شخص إثر ادعاء مشاجرة.

مدير المباحث الجنائية بالقاهرة وجه ضباطه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بسقوط قتيل يدعى "شادي.ع." وأمكن ضبط الجاني.

الجريمة الثانية راح ضحيتها طفل يدعى "محمود.ع." يبلغ من العمر 16 سنة، نتيجة تلفيه طعنات نافذة بالجسم سددها له الجاني بسلاح أبيض "سكين.