"تحريض على الفجور وتعاطي مخدرات".. القصة الكاملة لسقوط الراقصة "دوسه" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيق مع راقصة تُدعى سومة والشهيرة بـ"دوسه"، قبل أن تأمر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتعاطي المخدرات، والتحريض على الفسق والفجور، وتقديم فيديوهات منافية لعادات المجتمع وخدش الحياء والتحريض على الفسق والتأثير السلبي على بعض الشباب.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الراقصة "دوسه"، داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق الأهرام.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بعض البلاغات ضد الراقصة المتهمة "دوسه"، لمنع تأثيرها السلبي على الشباب وصغار السن، عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، وصدر أمر بالقبض عليها، بعد تنسيق بين الأجهزة الأمنية وقسم مكافحة جرائم الآداب العامة.

وكشفت التحقيقات أن الراقصة دوسة، اسمها الحقيقي "سومة. ر"، تبلغ من العمر 25 عاما، ومقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، من مواليد محافظة كفر الشيخ بمركز الحامول، وتقطن مع والدتها وشقيقتها.

وأضافت التحقيقات، أن الراقصة ظهرت في عدة مقاطع فيديو مع التيك توكر كروان مشاكل، تدعو فيها لممارسة الإباحية، وقامت بتسجيل عدة جلسات تصوير مخلة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وعثر على هاتفها مقاطع إباحية تظهر فيها الراقصة، واعترفت بظهورها في تلك المقاطع المنافية للآداب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وأحيلت إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام.