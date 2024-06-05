شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع الغذائى وتكنولوجيا النقل.. برامج الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقبل الجامعات التكنولوجية 80 % من الطاقة الاستيعابية من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والتى تمكن الطلاب من الالتحاق بها بعد الحصول على الثانوية الفنية بديل الثانوية العامة، فضلا عن وجود بعض التخصصات التى تتطلب خريجى علمى علوم مثل البرامج المتعلقة بتكنولوجيا الطب وبرامج الحاسبات التى تقبل طلاب علمى رياضة.

وتضم الجامعات التكنولوجية عددا من الكليات والبرامج الدراسية التى تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى متعلقة بتكنولوجيا التصنيع الغذائى والعلوم الطبية والحاسبات لتخدم مشروعات الدولة فى الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية وفيما يلى قائمة ببرامج الجامعات التكنولوجية:



•تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.



•تكنولوجيا الصناعات المعدنية.



•تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.



•تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.



•تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.



•تكنولوجيا الصناعات الغذائية.



•التخصصات الصحية.



•تكنولوجيا السكك الحديد.



•تكنولوجيا الصناعات الخشبية.



•تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ.



•تكنولوجيا الخدمات الفندقية.



•تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.



•تكنولوجيا البناء والتشييد.



•تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية.



•تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية.



•تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث.