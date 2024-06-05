شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 3537 فرصة عمل فى 15 محافظة.. اعرف التخصصات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية عن فرص عمل جديدة فى المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، فى 15 محافظة، بواقع 3537 فرصة عمل فى عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوى الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحى والاجتماعى.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر يونيه الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.. وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتوافر تلك الوظائف فى 15 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، والوادى الجديد، وجنوب سيناء، والسويس، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية .

أما التخصصات المطلوبة: مسئول إئتمان، ومدخل بيانات data entry، وموظفين استقبال فرع، وموردين عمالة، وأخصائى توظيف، ومسئول معمل، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، ومحقق، وباحث اجتماعى، وأخصائى تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى، وسكرتارية، وأعمال إدارية، ومدرسين جميع التخصصات، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفى إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.