شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يصل القاهرة تلبيةً لدعوة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن وفداً من قيادة الجبهة، برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر يرافقه أعضاء من المكتب السياسي، قد وصل الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي زيارة وفد قيادة الجبهة بناءً على دعوة رسمية مصرية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على مواصلة العمل لتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى بوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار، وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، آملة أن تكلل الجهود بما يحقق تطلعات شعبنا ويخدم حقوقه المشروعة وقضيته العادلة.