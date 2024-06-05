شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 5/6/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:26

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:35 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:51 م

موعد صلاة العشاء 9:24 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:37 م

وقت صلاة العشاء 9:05 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:02