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ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 5/6/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09  ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء  9:26

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:35 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:02
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:24  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:37 م
وقت صلاة العشاء 9:05 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21  ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:02

 

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