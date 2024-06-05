شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 5/6/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:26
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:35 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:02
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:24 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:05
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:37 م
وقت صلاة العشاء 9:05 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:02
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