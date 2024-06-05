شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. احتفالية فنية بمناسبة يوم البيئة العالمى فى قصر الأمير طاز الأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة البيئة اليوم الأربعاء ، بيوم البيئة العالمى الذى يوافق 5 يونيو من كل عام بقصر الأمير طاز الأثري بمنطقة السيوفية تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويشمل برنامج الاحتفالية التى ستنطلق من قصر الأمير طاز إقامة معرض بديع صنع الله بالتعاون مع عدد من مصورى الحياة البرية ومعرض آخر تحت عنوان الفن المستدام، إضافة لاستعراض عدد من المبادرات البيئية الرائدة فى مجال البيئة ، وعرض لفيلم غن مباظرة "حكاوي من ناسها" الخاص بتطوير المحميات الطبيعية.

جدير بالذكر، أن العالم يحتفل الأربعاء باليوم العالمى للبيئة والذى يوافق 5 يونيو من كل عام، وهذا العام أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ان يوم البيئة العالمي هذا العام 2024 اتخذ شعارا للاحتفال تحت عنوان "استعادة الأراضي ومكافحة التصحر وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف".