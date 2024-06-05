شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تواصل اليوم تلقى المقترحات البحثية فى العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، قبول مقترحات بحثية في كافة مجالات العلوم للأعوام 2025 – 2027، وذلك ضمن بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجي بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم التشيكية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

ومن المقرر أن تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل المشروعات بالتعاون مع الجانب التشيكي طبقًا للشروط والبنود المُعلنة وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويًا، وعلى الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيًا على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا http://submission.asrt.sci.eg/ على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 10 يونيو 2024، علمًا بأنه لن يتم قبول أي أوراق ترد إلينا بغير الروابط الإلكترونية المذكورة أعلاه، وسيشمل الدعم تذاكر السفر وإقامة الباحثين المصريين في التشيك، بالإضافة إلى تكلفة المُستهلكات والكيماويات والنشر.

وفيما يلى شروط التقدم بالمقترحات البحثية:

1- ينتمي الباحث الرئيسي المصري والباحث المناوب للفريق البحثي إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي،

2- بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة

3- يجب أن يتقدم الباحث المصرى والباحث التشيكي بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه

4- ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع

5- ختم الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والجانب التشيكي

6- ويُسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.