شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: استمرار معرض زهور الربيع بالدقى حتى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن معرض زهور الربيع المقام بالمتحف الزراعي في الدقي في نسخته الـ 91 ، يفتح أبوابه للمواطنين يوميا حتى التاسعة مساء ومستمر حتى عيد الأضحى المبارك.

وأضاف، أن معرض هذا العام يشارك فيه ما يزيد على 200 عارضا من شركات القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة والقطف ونباتات الظل وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

يشار الى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقدم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

