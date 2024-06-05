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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف فوائد مذهلة للولادة الطبيعية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة الطبيعية توفر لطفلك مروره على البكتيريا الحميدة (الميكروبيوتا).والتى تقوم بـ:-
- دخول المخ وجعل الجسم يعمل فى أحسن شكل
- دخول جهاز المناعة وتحفيزه على العمل بشكل جيد
- تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد
- تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال
- تقلل من الإصابة بسوء التغذية
- تقلل من سوء الأداء الدراسي
وتابعت وزارة الصحة والسكان: الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا تمنع الطفل من مروره على قناة الولادة وحرمانه من التعرض للبكتيريا الحميدة ومميزاتها.
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