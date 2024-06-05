شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف فوائد مذهلة للولادة الطبيعية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة الطبيعية توفر لطفلك مروره على البكتيريا الحميدة (الميكروبيوتا).

والتى تقوم بـ:-

- دخول المخ وجعل الجسم يعمل فى أحسن شكل

- دخول جهاز المناعة وتحفيزه على العمل بشكل جيد

- تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد

- تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال

- تقلل من الإصابة بسوء التغذية

- تقلل من سوء الأداء الدراسي

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا تمنع الطفل من مروره على قناة الولادة وحرمانه من التعرض للبكتيريا الحميدة ومميزاتها.



