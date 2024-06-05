شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وزارة الزراعة عند شراء خروف العيد أبرزها أن يكون خاليا من العيوب الظاهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغنم سواء الخراف أو الماعز أكثر الحيوانات التى يتم شرائها كأضحية، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها من الحيوانات الأخرى كالإبل أو البقر، وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح التى حددتها وزارة الزراعة ويجب اتباعها عند شراء خروف العيد:

1- الإبتعاد عن الشراء من الباعة الجائلين والشراء من أماكن موثوق بها مثل شوادر وزارة الزراعة والمزارع المتخصصة فى التربية والتسمين لضمان تغذية الحيوانات على العلائق الجيدة سواء الخضراء أو الجافة و التى تؤثر على جودة اللحم الناتج.

2- يجب على صاحب الأضحية اذا كان غير ذو خبرة فى عملية الشراء الإستعانة برأي ذوي الخبرة وان يأخذ بنصائحهم و أن يتم الشراء علي أساس الوزن القائم لتلافي عمليات الغش مع الآخذ في الاعتبار وزن الحيوان صائم.

3- يجب أن يكون الخروف سليما وخاليا من العيوب الظاهرية

4- يجب أن يتميز الحيوان بالنشاط و الحيوية حيث أن الكسل والخمول يدل على وجود مشاكل صحية ، يجب أن يكون رأس الحيوان في مستوى جسم الحيوان غير مدلاه ناحية الأرض أو مرتفعة عن الجسم

5- تكون عيونة لامعة وخالية من الافرازات ولا يوجد اصفرار بها

6- صوف الخروف لايمكن نزعه بسهولة .

7- عدم وجود إسهال : ويعرف ذلك بالنظر أسفل الإلية أو الذيل فإذا وجد روث ملتصق بمؤخرة الحيوان وفى حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال .

8- عدم وجود خراريج أو دمامل او ايه أورام في جسم الحيوان وتحت الفك السفلى ، وفى منطقة الرقبة أو عدم وجود امراض جلدية مثل الجرب

9- ان تكون قوائمة سليمة وخالية من الكسور

10- إقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة .