شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة تسويق الأدوية المجهولة على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة عرض وتسويق الأدوية غير المرخصة والمجهولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة عرض وتسويق الأدوية غير المرخصة والمجهولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 88% من القراء تغليظ عقوبة عرض وتسويق الأدوية غير المرخصة والمجهولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 12% من القراء تغليظ عقوبة عرض وتسويق الأدوية غير المرخصة والمجهولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.