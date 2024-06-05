8 خرائط وصور حديثة من الأرض.. آخر تطورات إزالات محاور المرج وموقف التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، آخر تطورات وموقف إزالات محاور المرج التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي.

وقال "صابر"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من إزالة أعمال التعارضات مع محور الترولي أو محور الفيروز.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن كل التعارضات الخاصة بهذا المحور تم الانتهاء من إزالتها، وجار حاليا العمل على رفع كفاءة المحور إلى جانب استكمال جزء يتعلق بالصرف الصحي.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى أن المحور الثاني والذي أوشك على الانتهاء هو محور مؤسسة الزكاة.

وحول تطورات العمل في هذا المحور، أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن إجمالي تعارضات المحور من العقارات بلغ 52 تعارضًا، تم الانتهاء من إزالة أغلبها ويتبقى فقط 18 تعارضًا.

وشدد نائب المحافظ، على أن الأولوية للعمل في هذين المحورين ي الوقت الحالي، وبعد الانتهاء منهم سيتم البدء في محاور جديدة من الـ7 محاور المستهدف تنفيذها.

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