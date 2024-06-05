بعد قرار النيابة.. شقيقة "سيدة التجمع": "أوبر"أهملت وتسببت في معاناة شقيقتي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

عبرت سالي عوض شقيقة "فتاة التجمع" عن مدى سعادتها بشأن قرار النيابة العامة بإحالة "سائق أوبر" إلى محكمة الجنايات العاجلةفي واقعة تحرشه جنسيًا بشقيقتها" نبيلة" حال استقلالها رحلة "أوبر" إلى مدينة الشيخ زايد مطلع مايو الماضي، مؤكدة أن شقيقتها لن تتصالح مع المتهم متمسكة بحقها في القضية "واثقين في القضاء وإن حق أختيى مش هيضيع".

أوضحت"سالي" في تصريحات هاتفية عبر الخليج 365، أن قرار النيابة العامة أثبتت صحة أقوال شقيقتها أمام جهات التحقيق بأن "سائق أوبر" ـ على حد قول ممثل الشركة ـ سجله حافل بوقائع تحرش جنسي مماثلة لواقعة شقيقتي "ده واحد متحرش هما ليه سايبينه كده من غير ما يفصلوا من أول شكوى".

وانتقدت "سالي" شقيقة "فتاة التجمع"، أوبر بشأن إهمالها وعدم تطرقها لتحري الدقة مع سائقيها خاصة مع المتهم "حسين". ملقية لومها على الشركة:" تنتو يا أوبر كنتي وسيط وسلمتي أختي لواحد مجرم و متحرش وانتو عارفين أنه متحرش ومتقدم فيه وقائع تحرش قبلها، طيب عرفونا بكده .. طيب ليه بتركبوا السواق مع أختي؟.

وقالت "سالي" إن شركات النقل الذكي مؤخرًا أصبحت تمثل خطرا على مستخدمي التطبيق بعد وقائع التعدي و الضرب والتحرش: "هي أوبر كانت مستنية كام واحدة تموت أو يتحرشوا بيها عشان تفصل السواق ده!".