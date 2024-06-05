شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذكرة واشتراكات القطار الخفيف L.R.T والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، وويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

وفى النقاط التالية نوضح قيمة التذاكر الإشتراكات بالتفصيل.

قيمة التذاكر:تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه .حتى 7 محطات بـ15 جنيه .أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه قيمة الاشتراك الشهرى:قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه .الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه .الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 600 جنيه.يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء. الخط الساخن للشكاوى:19549.