شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.