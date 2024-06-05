شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: استقالة مساعد وزير التموين من جهاز تنمية التجارة والبورصة السلعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر أن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، تقدم باستقالته الي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

جدير بالذكر أن الدكتور عشماوى قد ترأس ملف التجارة الداخلية لمدة 8 سنوات، وقد تم تكليفه بإدارة أكثر من ملف بالوزارة بما فيها ملف الاستثمار وإدارة الأصول، فضلاً عن تولية منصب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر كأول رئيس لها، ونجح فى إدارة ملف التجارة الداخلية فى مصر، وقدم نتائج ملموسة على الأرض سواء فى صورة جذب مستثمرين ومطورين جدد فى أنشطة تجارية ولوجستية وأنشطة أخري عديدة إضافةً إلى توليه منظومة التحول الرقمي لخدمات السجل التجاري والعلامات التجارية.

كان الدكتور إبراهيم عشماوي قد تولى عدة مناصب حكومية كمساعد أول وزير الاستثمار وقطاع الأعمال العام و مستشار وزير السياحة للشؤن الاقتصادية كما شغل عدة مناصب فى القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وحصل علي درجتي الماجستير والدكتوراة من المملكة المتحدة وعمل هناك فى مجالات استثمارية واستشارية عديدة وكان استاذاً للاقتصاد والاستثمار فى مجموعه من الجامعات والمعاهد الدولية والاقليمية.