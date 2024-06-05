شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر.. بالإسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر، عقب اعتمادها رسمياً من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك في خدمة لطلبة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للحصول على نتيجتهم برقم الجلوس.

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فيما اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصرصباح اليوم الأربعاء نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثاني للعام الدراسي2023/2024.

ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر كافة الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً على أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها .

