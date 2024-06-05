شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: بدء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة الثامنة والربع صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بـ العصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشدد الوزير على أنه تم تدريب رؤساء اللجان، على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكد على أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.