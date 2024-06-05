شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية و2 مرسى نهرى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف التعاون الثنائى مع دولة جنوب السودان، وإجراءات تعزيز هذا التعاون مستقبلاً.

قال سويلم أنه فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص فإن الوزارة حريصة على تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان، هذه المشروعات التى يتم تحديدها، طبقاً لمتطلبات المواطنين بهذه الدول .

تم خلال الاجتماع استعراض موقف العمل فى عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل "محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية وغيرها" من حيث ونسب الإنجاز المحققة فى كل مشروع، ووضع برنامج زمنى المقترح لافتتاح هذه المشروعات وتدشين عدد من المشروعات الجديدة التى سيتم البدء بها قريباً.

وتم استعراض موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان، حيث تم نهو إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وإنشاء 2 مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل 3 محطات قياس للمناسيب والتصرفات ، وإنشاء 2 محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال .

كما تم البدء في مشروع إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية حيث تم الانتهاء من 3 محطات بمقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية، وبدء العمل فى 2 محطه بمقاطعة يورو في مارس الماضى، كما أوشك العمل فى محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي على الإنتهاء ، ومشروع لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ 68% حتي تاريخه، كما يجرى الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل، كما جارى الإنتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان .

