شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الإجهاد النفسى يؤثر على تحسين حالة الأمراض الجلدية المناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الصحة النفسية هى بوابة للصحة الجسدية حيث يؤثر الإجهاد النفسى على تحسين حالة الأمراض الجلدية المناعية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: من أشهر الأمراض التى تتأثر بالإجهاد النفسى هى :-

- الثعلبة

- الصدفية

-البهاق

كان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن وزارة الصحة والسكان، اتخذت خطوات عملية في مبادرة الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد وعلاجه من خلال برنامج تجريبي يجري تنفيذه في مركزين منذ 2 أبريل 2024 وتم الكشف على 170 طفلاً حتى الآن وسيتم التوسع تدريجيا حتى يُعمم برنامج المسح على جميع المواليد بكل المحافظات، مؤكداً أن تنفيذ هذا البرنامج التجريبي، يوفر الفرصة لأبنائنا لتلقي التدخلات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، والتي يمكن أن تؤثر على مسار نموهم بشكل إيجابي.

ونوه إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، حيث يجري العمل على تعزيز الكشف المبكر والتشخيص، وتوفير الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، وتعزيز التعليم وفرص العمل المتكاملة، علاوة على السعي الدائم للقضاء على التمييز وتعزيز قدرك المجتمع على تقبل التنوع، مع إبراز نقاط القوة والتميز الفريدة للأفراد المصابين بالتوحد.