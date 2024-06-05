موجات حر طويلة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الصيف المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور محمود القياتي، خلال لقائه عبر فضائية "صدي البلد"، إن النصف الثاني من فصل الربيع يكون أقرب من حيث الصفات والسمات وارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لفصل الصيف، مشيرا إلى أن البلاد خلال هذه الأيام تشهد موجة شديدة الحرارة مستمرة منذ بداية الأسبوع وحتي نهايته، بمستوى أعلي من المعدل الطبيعي.

وأضاف محمود القياتي أن العظمي على القاهرة الكبري تتراوح ما بين الـ 38 إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و45 درجة على محافظات جنوب الصعيد، لافتا إلى أن فصل الصيف بدأ خلال شهر يونيو من الناحية المناخية، فمن الوارد أن نشهد أجواء صيفية بشكل كبير، سواء ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وبشأن نسب الرطوبة، استكمل عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قائلا: تكون مرتفعة جدا خلال الصيف، ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة بشكل كبير، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

واختتم عضو هيئة الأرصاد قائلا: "نتوقع أن فصل الصيف هذا العام يكون قريب الشبه بفصل صيف العام الماضي.. وسنشهد بعض الموجات التي ترتفع فيها درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.. ووارد أن نجد بعض الموجات طويلة المدة نسبيا.. مع نسب الرطوبة وارتفاعها".