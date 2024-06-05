شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: لم نلغى مشروع مد المترو لقليوب وندرس إنشاء ترام بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أكد اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع مد الخط الثانى للمترو من شبرا حتى قليوب لابد من دراسته بشكل مستفيض لارتباطه بالسكة الحديد، ونعمل على دراسة استخدام خط السكة الحديد لتشغيل المترو، وندرس ذلك مع السكة الحديد، مؤكدا عدم إلغاء المشروع.

وأضاف رئيس الهيئه القومية للأنفاق، أنه يجرى حاليا تنفيذ مشاريع فى محافظة الإسكندرية والقاهرة، وهناك اقتراح يتم دراسته فى الساحل الشمالى ورأس الحكمة، موضحا أنه يتم دراسة مد ترام من محطة القطار السريع لداخل رأس الحكمة.

وأضاف رئيس هيئة الأنفاق، خلال لقاء صحفى بمقر مشروع الخط الرابع للمترو، أنه يجرى الأن العمل فى الخط الرابع والمونوريل والقطار الكهربائى الخفيف المرحلة الثالثة والرابعة وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالى 2000 كم.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه جارى اضافة 380 كم، كما يجرى دراسة امتداد الخط الرابع للمترو باتجاه الفردوس ، وامتداد الخط الرابع من الرحاب الى العاصمة الإدارية ، كذلك يجرى دراسة لمد القطار الخفيف ليصل للمنطقة الصناعية فى العاصمة الادارية مرورا بطريق السخنة.