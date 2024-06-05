شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه من المتوقع أن تصل الموجة شديدة الحرارة ذروتها غدا الخميس وبعد غدا الجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى علي القاهرة الكبرى لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة .

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.