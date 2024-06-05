شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية للأنفاق: ندرس مد الخط الرابع للمترو حتى الفردوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مصر لديها مشروعات انفاق مترو بأطوال 171 كم وهو ما تم تنفيذه من مشروعات الشبكة من إجمالى 2185 كم مخطط تنفيذهم.

وأضاف رئيس هيئة الأنفاق، خلال لقاء صحفى بمقر مشروع الخط الرابع للمترو، أنه يجرى الأن العمل فى الخط الرابع والمونوريل والقطار الكهربائى الخفيف المرحلة الثالثة والرابعة وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالى 2000 كم.

وأشار رئيس الهيئة أنه جارى اضافة 380 كم، كما يجرى دراسة امتداد الخط الرابع للمترو باتجاه الفردوس، وامتداد الخط الرابع من الرحاب إلى العاصمة الإدارية، كذلك يجرى دراسة لمد القطار الخفيف ليصل للمنطقة الصناعية فى العاصمة الادارية مرورا بطريق السخنة.