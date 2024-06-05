شكرا لقرائتكم خبر عن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنسبة 90 %.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن مشكلة التدخين هي من أهم المشكلات التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، والتي تزيد من عبء الأمراض والوفيات وتستنزف مواردها البشرية والاقتصادية، وتؤثر سلبا على صحة مواطنيها.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أهمية تضافر جهود المجتمع بكافة فئاته لمكافحة ظاهرة انتشار التدخين بمختلف أنواعه، ولتعزيز الخطة القومية لمكافحة التبغ، والتي نأمل أن تستمر، وتتطور حتى نتمكن من تحقيق هدفنا لخفض معدلات إستهلاك التبغ في مصر.

ولفت إلى أهمية رفع الوعى الصحى بمخاطر التدخين ودعوة الشباب إلى الإنتباه لمخاطر التبغ وحماية الأجيال القادمة من الأمراض المرتبطة بإستهلاك أنواع التبغ المختلفة، وتقديم ندوات بصفة مستمرة لرفع الوعي الصحي للمواطنين بأخطار التدخين وفوائد الإقلاع عن التدخين بالعديد من المنشآت الصحية والمنشآت التعليمية ومنشآت الشباب والرياضة وغيرها على مستوى جميع المحافظات بمعدل 10,000 ندوة كل عام.

وأضافت أن الخط الساخن 16805 للإقلاع عن التدخين، يقدم كافة الاستفسارات والدعم للراغبين في الإقلاع عن التدخين.