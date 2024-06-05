شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة عظمى متوقعة على مناطق الجمهورية:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 38 درجة.

السواحل الشمالية 30 درجة.

جنوب سيناء 40 درجة.

شمال الصعيد 39 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.