شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة الأمم المتحدة للاجئين: دمياط ثانى أكبر تجمع للاجئين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية لـ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، استعداد المفوضية فى تقوية أسر التعاون مع محافظة دمياط لتعزيز اندماج اللاجئين بالمجتمع وأيضًا دعم المشروعات المختلفة لتعزيز المهارات وتنمية القدرات. جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة دمياط.

وأكدت حنان حمدان أن المفوضية تعمل مع شركائها لتحقيق الاستفادة للمصريين واللاجئين، حيث لفتت إلى أن دمياط تستضيف ما يقرب من 10 آلاف لاجئ، وتعد المدينة ثاني أكبر تجمع للاجئين وطالبي اللجوء على الساحل الشمالي بعد محافظة الإسكندرية. وأكدت ممثل المفوضية أنه من خلال مكتب الإسكندرية يتم توفير خدمات التسجيل والحماية للأفراد في المناطق البعيدة والنائية.

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط الدكتورة حنان حمدان، والوفد المرافق لها خلال زيارتهم للمحافظة وخلال اللقاء تمت مناقشة آليات تعزيز أواصر التواصل لدعم اللاجئين باعتبار محافظة دمياط من المجتمعات الحاضنة للاجئين، كما بحثت أيضًا ما سيتم تنفيذه خلال ورش العمل المقرر انطلاقها لتدريب العاملين بالمؤسسات والجمعيات الأهلية على عمل المنظمات الدولية تجاه اللاجئين والعمل الإنسانى.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة بمجالات العمل مع المجتمع الدولي لدعم المجالات المختلفة، حيث لفتت إلى أنه تم تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الصديقة للنساء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم من خلالها إطلاق دورات تدريبية للسيدات لتطوير مهاراتهن ومساعدتهن في بدء وتطوير مشروعاتهن. وأكدت أنه تم دمج السيدات من اللاجئين في المجتمع بالدورات والمعارض التي يتم إطلاقها لتسويق منتجاتهن. وفي هذا السياق، أن المشروع حاز على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 وذلك لنجاحه في دعم المرأة والطفل حيث توجد بالمدينة منطقة مفتوحة لألعاب الأطفال ويتم إطلاق أنشطة مختلفة لهم، علاوة على وجود المشروع بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج الأمر الذي ساهم في إتاحة المحتوى الثقافي والمعرفي والترفيهي للأطفال بمختلف المراحل العمرية.

وناقشت المحافظ آلية إطلاق مشروعات مشتركة تستهدف السيدات من المحافظة واللاجئين، مؤكدة على إشراك المؤسسات المختلفة للتنفيذ وفقًا لمنهجية محددة لتحقيق محاور التنمية المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة حنان حمدان درع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمحافظ تقديرًا لهذا التعاون.