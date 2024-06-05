شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو للجمهور 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الرابع يمتد من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة، وأن المرحلة الأولى ستتبادل الخدمة مع الخط الثاني فى محطة الجيزة ومع الخط الأول فى الملك الصالح، الخط له أهمية كبيرة منها ربط المناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير.

وأضاف رئيس هيئة الأنفاق، أن سرعة القطارات بالخط تصل 80 كم، وينفذ المشروع 5 شركات مصرية، ونسب التنفيذ 81% حتى الآن.

وكشف "جويلى" أنه مخطط الانتهاء من المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو فى 2026، مشيرا الى أن اعمال الحفر وتنفيذ المحطات والأعمال الكهروميكانيكية فى وقت واحد، لانجاز المشروع، ومخطط تشغيل المرحلة الاولى للجمهور 2027.