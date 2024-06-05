بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس لكهنة الإيبارشية البطريركية

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القاهرة - سامية سيد - ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.



وتقام الرياضة الروحية فى الفترة من الثالث، وحتى الخامس من الشهر الجارى، تحت شعار "كلمة الله والصلاة"، حيث يقود إرشادات الرياضة الأب يوحنا بخيت، راعى كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم.

واختتمت الكنيسة الكاثوليكية الشهر المريمى الذى يحظى بقدسية خاصة فى الكنيسة الكاثوليكية، فهو الشهر الذى خصصته الكنيسة للسيدة مريم العذراء، كما يعتبر شهر الورود والجمال والحياة والتجدد، وتختتم الكنيسة غدا الجمعة قداسات الشهر المريمى.

ويأتى إكرام السيدة العذراء مريم طوال شهر مايو كتقليد غربي، ومن ثم انتقل إلى الشرق فبعض المؤرخين ينسبون نشأته إلى الطوباوى هنرى، غير أن ممارسة شهر مايو نشأت في إيطاليا ومن ثم انتشرت في كل دول أوروبا وأمريكا والعالم أجمع.



