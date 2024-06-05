حادث مروع على الأوتوستراد.. ومصدر يكشف حصيلة الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهد محور الأوتوستراد حادث مروري مروع، إثر انقلاب أتوبيس 52 راكباً، بعد كمين مايو اتجاه الصعيد، اليوم الأربعاء.

البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروع بطريق الأوتوستراد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين انقلاب أتوبيس.

وقال مصدر أمني، إن الحادث أسفر عن 24 شخصًا، نقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب أتوبيس.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارات إسعاف نقلت الضحايا المستشفى العام، كما نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور لسحب الكثافات المرورية لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما تم رفع آثار الحادث بواسطة أوناش المرور.

اقرأ أيضا:

قرار جديد من القضاء بشأن إلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر

"تحريض على الفجور وتعاطي مخدرات".. القصة الكاملة لسقوط الراقصة "دوسه" بالجيزة

"حجاج" يطلب تطليق زوجته: "رسمه عيون حبيبها على ضهرها"